النيابة العامة : السجن 18 شهرًا والغرامة 6 آلاف ريال عقوبة حيازة الأسلحة دون ترخيص

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة من حمل الأسلحة النارية بدون ترخيص أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، مؤكدة أن قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تُفضي إليه من حقوق خاصة.

عقوبة حيازة الأسلحة دون ترخيص

وكشفت النيابة العامة العقوبات المترتبة على جرائم حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، وإطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، مشيرة إلى أكل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، وبغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال وفقًا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر.

مخالفات الأسلحة المرخصة

وأفادت بأن كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، فإنه يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال وذلك وفقًا للفقرتين (أ، د) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.