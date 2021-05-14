الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

هل يجوز نية قضاء رمضان مع الست من شوال؟ الشيخ الطيار يجيب

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الإفتاء بمنطقة القصيم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار حكم قضاء رمضان لمن أفطر خلال الشهر الكريم من أصحاب الأعذار.

حكم قضاء رمضان لمن أفطر بعذر

وقال الشيخ الطيار في مقطع صوتي عبر تويتر رئاسة الإفتاء إن هناك عدة أحكام لقضاء أيام رمضان بحسب الحالات كما يلي:

من أفطر في رمضان بعذر شرعي فعليه القضاء وهو في ذمته ويتأكد في حقه التعجيل به لأنه لا يدري ما يعرض له.

الأولى تقديم القضاء على الست من شوال ومن أخره فلا حرج عليه لكن عليه أن يقضي ما فاته قبل رمضان القادم.

لا يلزم التتابع في صيام القضاء فيجوز صيامها متفرقة.

صيام القضاء صيام واجب يلزم تبييت النية له من الليل ويحرم الفطر فيه بدون عذر.

لا ينبغي للزوجة أن تصوم أيام القضاء إذا منعها زوجها من الصيام وكان في الوقت متسع لقضاء هذه الأيام قبل رمضان المقبل.

صوم المرأة

لا يحل للمرأة صيام الست من شوال أو أي نفل إذا منعها زوجها.

أو أي نفل إذا منعها زوجها. لا يجوز أن يجمع المسلم بين نيتي صيام الست من شوال ونية القضاء فالقضاء يجب أن يكون مستقلًا وإذا رغب في صيام ستة أيام من شوال فيكون بعد قضاء الأيام التي أفطرها.

من فطر رمضان لمرض ثم مات فلا قضاء عليه ولا إطعام لأنه لم يتمكن من القضاء.

إذا أخر المسلم قضاء أيام رمضان لما بعد رمضان المقبل فإن عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.

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