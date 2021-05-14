شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مؤسسة "أحياها الإنسانية" تطلق مبادرة قوافل العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أطلقت مؤسسة عبدالعزيز بن طلال وسرى بنت سعود للتنمية الإنسانية "أحياها" مبادرة قوافل العيد التي تبنتها هيئة بوابة الدرعية ونظمتها جمعية الدرعية بالتعاون مع نادي الإبل وذلك مع بزوغ شمس عيد الفطر المبارك ١٤٤٢هـ..

وأكدت مشاعل بنت فيصل الرشيد المدير التنفيذي لمؤسسة "أحياها الإنسانية" أن القافلة ضمت مجموعة من الإبل التي تمثل تراث مملكتنا العربية السعودية العريق لتتزين بعبارات وشعارات مهنئة وتحمل معها مئات الهدايا لتجوب أحياء الدرعية التاريخية ولتطرق أبواب ديار ساكنيها محملة بالفرح والسرور ومحيية بهجة العيد في شوارعها من جديد.

وبينت الرشيد أن القافلة "وزعت عيديات أحياها على منازل أحياء الدرعية، وحظيت المبادرة بتفاعل كبير من أهالي الدرعية وفرحة عامرة تعلو وجوه الأطفال وإعجاب كبير من أهالي المنطقة".

ورفعت المدير التنفيذي الشكر والتقدير لهيئة بوابة الدرعية التي قادت التنظيم والشركاء الإستراتيجيون نادي الإبل وجمعية الدرعية الذي قدموا كل الجهود والدعم مشاركة في تنظيم القافلة بدعم لا محدود.

وجاءت المبادرة ضمن جهود مؤسسة أحياها الإنسانية‬ الرائدة تجاه العمل المجتمعي، بتسهيل من قبل هيئة تطوير بوابة الدرعية والمشاركة الريادية من نادي الإبل والإدارة التشغيلية من جمعية الدرعية لتكتمل المبادرة مختتمة برسم أبهى صورة من صور العيد السعيد.

الجدير بالذكر أن العيديات تضمنت ١٤ من الإبل حُملت بالهدايا لتشمل ما يفوق ٤٠٠ منزل و تجاوز عدد المتطوعين ٢٥ متطوعاً.