شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فض تجمع مخالف للاحترازات احتفل بالعيد برقصة المزمار داخل حوش بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو قيام دورية شرطة بفض تجمع لبعض الأشخاص المخالفين للاحترازات الصحية أثناء احتفالهم بعيد الفطر بأداء رقصة المزمار داخل حوش في مكة.

وبين الفيديو الذي وثقه مواطن تجمع عدد كبير من الأشخاص يحتفلون بعيد الفطر ويحملون العصا في أيديهم ويرقصون حول نار مشتعلة من الخشب داخل حوش في العتيبية بمكة.

و فاجأت دورية أمنية المخالفين للإجراءات الاحترازية وسارعوا بإطفاء النار والهروب بالقفز من فوق سور الحوش.