خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الخميس، من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

كما أعرب «الكاظمي» خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعيًّا الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكدًا أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.