السعودية اليوم / الإمارات تسجّل 1452 إصابة بفيروس كورونا



أبوظبي 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1452 إصابة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 543610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1626 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1422 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523778 حالة.

// انتهى //

13:23ت م

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أبوظبي 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية 1452 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 543610 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1626 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1422 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 523778 حالة.// انتهى //13:23ت م0033

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