السعودية اليوم / روسيا تسجل 9462 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9462 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و922 ألفاً و901 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 115116 حالة وفاة.

// انتهى //

12:10ت م

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موسكو 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9462 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و393 حالة وفاة.وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4 ملايين و922 ألفاً و901 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 115116 حالة وفاة.// انتهى //12:10ت م0024

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