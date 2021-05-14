مبيعات العيد ترفع أسعار الذهب اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة على خلفية انخفاض سعر الدولار في الأسواق العالمية، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعًا في التضخم بالولايات المتحدة، وهو ما انعكس على سعر الذهب في الأسواق المحلية التي انتعشت فيها حركة المبيعات بالتزامن مع عيد الفطر.

أسعار الذهب اليوم

وبحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1829.61 دولار للأونصة.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة أيضًا إلى 1827.40 دولار للأونصة.

وفي الأسواق المالية العالمية هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ونقلت رويتزر عن ستيفن إينيز الشريك الإداري في “إس بي آي أست مانجمت” القول إن “التضخم ليس بالضرورة سلبيًا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصبح متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قليلًا”.

بيانات التضخم الأمريكية

وأظهرت بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعًا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرًا، مما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

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