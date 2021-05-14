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شكرا لقرائتكم تركي بن محمد يهنئ الملك سلمان وولي العهد بعيد الفطر المبارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تركي بن محمد يهنئ الملك سلمان وولي العهد بعيد الفطر المبارك
داعيًا الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه
متابعات الخليج 365 - واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والوطن بخير وصحة وسلامة وعزة ورفعة.
تهنئة الأمير محمد بن سلمان
كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويعيد هذه المناسبة عليه بالخير والمسرات، وأن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
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