مخالط ولديه موعد لقاح كورونا ماذا يفعل ؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن الإجراءات التي يجب على المخالط القيام بها سواء تم تحديد موعد لقاح كورونا له أم لم يتم التحديد وذلك وفق البروتوكولات المطبقة في هذا الشأن.

الصحة تحدد إجراءات المخالط

وقالت الصحة ممثلة في مركز 937 صحة :” حسب التوصيات الحالية فإنه بشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة يتم عمل التالي :

يعزل المخالط إذا ظهرت عليه أعراض لمدة (10 أيام على الأقل) من تاريخ ظهور الأعراض عليه وينهي العزل بشرط أن تكون آخر 3 أيام بدون أعراض.

يحجر المخالط لمدة ( 10 أيام ) من أول يوم ظهرت فيه الأعراض على الشخص المصاب أومن تاريخ أخذ العينة الإيجابية الأولى للشخص المصاب ويمكن قصر مدة الحجر إلى ( 7 أيام ) في حال توفر نتيجة فحص مخبري ( PCR ) سلبية للمخالط أخذت بعد اليوم الرابع من بدء الحجر.

ويمكن للمخالط الاستمرار في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض مع التزامه بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية، وفي حال ظهرت على المخالط الأعراض يعزل نفسه فورا ويقوم بعمل مسحه للفحص المخبري.

عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي

وكانت وزارة الداخلية حذرت في وقت سابق من مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي مشيرة إلى أن من يخالف ذلك يعاقب بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه.

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