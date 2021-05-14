اليوم أول أيام عيد الفطر في 4 دول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بالرغم من احتفال معظم الدول الإسلامية والعربية يوم أمس الخميس بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأدت شعوب هذه الدول صلاة العيد وسط ظروف استثنائية طبقت فيها الإجراءات الاحترازية، هناك 4 دول تحتفل اليوم الجمعة بأول أيام العيد.

دول تحتفل بعيد الفطر الجمعة

وكانت سلطنة بروناوي أعلنت تعذر رؤية هلال شوال يوم الأربعاء ما يعني أن الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، والجمعة أول أيام العيد، ونفس الأمر حدث في كل من أستراليا ونيوزيلندا والهند التي تعاني الأمرين جراء تفشي فيروس كورونا المتحور في البلاد.

أول أيام عيد الفطر الخميس

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية من بينها المملكة والأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، والكويت، والسعودية، واليمن، وإندونيسيا، وتركيا، وتونس، وسوريا، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر قد بدأت الاحتفال بعيد الفطر المبارك الخميس.

أول أيام العيد الأربعاء

يأتي هذا فيما أعلنت النيجر وساحل العاج ومالي والسنغال أن رمضان هذا العام 29 يومًا، وبدأت أيام عيد الفطر فيها يوم الأربعاء الماضي.

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