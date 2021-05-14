شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تجدد تحذيرها: "خليك بعيد لا تجيب العيد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

جددت وزارة الصحة تحذيرها من التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا

وبعثت الصحة رسائل للمواطنين والمقيمين عبر الهواتف قالت خلالها "خليك بعيد لا تجيب العيد .. إذا كنت مخالطًا لحالة مصابة بـ ‎فيروس كورونا فلا تحضر أيّ تجمع".

وكانت وزارة الصحة قد حثت جميع أفراد المجتمع على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.