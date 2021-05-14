شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفل يأخذ مكان مذيع الراصد ويقدم فقرات حوارية مثيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد برنامج الراصد أجواء طريفه، حيث ترك الإعلامي عبدالله الغنمي، جزءاً من إحدى حلقات برنامجه ليستكملها الطفل فراس السليمان، والذي كان الغنمي قد استضافه في برنامجه من قبل وأتاح له الفرصة لتقديم إحدى الفقرات.

وتقمص الطفل فراس السليمان دور المذيع خلال حلقة أمس (الخميس) من برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، حيث قدم خلالها عدة فقرات حوارية عن طريقة الاحتفاء بالعيد قديماً، وتحدث هاتفياً مع جده حول أبرز ملامح العيد قديماً، حيث أوضح الأخير أن غالبية الأكلات في العيد بالماضي كانت شعبية تُصنع في المنازل.

كما حاور الطفل فراس مُسن وزوجته حول مظاهر العيد قديماً، ومقدار العيدية التي كان يحصل عليها الأطفال حينها.