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شاهد.. طفل يأخذ مكان مذيع الراصد ويقدم فقرات حوارية مثيرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد برنامج الراصد أجواء طريفه، حيث ترك الإعلامي عبدالله الغنمي، جزءاً من إحدى حلقات برنامجه ليستكملها الطفل فراس السليمان، والذي كان الغنمي قد استضافه في برنامجه من قبل وأتاح له الفرصة لتقديم إحدى الفقرات.

وتقمص الطفل فراس السليمان دور المذيع خلال حلقة أمس (الخميس) من برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، حيث قدم خلالها عدة فقرات حوارية عن طريقة الاحتفاء بالعيد قديماً، وتحدث هاتفياً مع جده حول أبرز ملامح العيد قديماً، حيث أوضح الأخير أن غالبية الأكلات في العيد بالماضي كانت شعبية تُصنع في المنازل.

كما حاور الطفل فراس مُسن وزوجته حول مظاهر العيد قديماً، ومقدار العيدية التي كان يحصل عليها الأطفال حينها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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