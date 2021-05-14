شكرا لمتابعة خبر عن 4 دول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

خالفت 4 دول معظم الدول العربية والإسلامية واحتفلت اليوم الجمعة بحلول عيد الفطر المبارك .

وأعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شوال يوم الأربعاء، وعليه كان الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر، وأعلنت الجالية المسلمة في الهند أن الخميس هو المتمم لرمضان، والجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.

وأكدت أستراليا عدم ثبوت رؤية الهلال الأربعاء، ليكون الخميس ختام رمضان، والجمعة أول أيام العيد،كما أكد اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلندا الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها هو اليوم الجمعة 14 مايو.

وفي وقت سابق، أعلنت النيجر وساحل العاج ومالي والسنغال أن رمضان هذا العام 29 يومًا، وبدأت أيام عيد الفطر فيها يوم الأربعاء الماضي.