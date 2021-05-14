شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يعلن بدء مرحلة "قران حادي" وهذه أبرز ملامحها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق بدء مرحلة قران حادي مع بداية عيد الفطر المبارك، مبينا أنه أمارة وعلامة على بداية الحر الفعلي.

وقال الزعاق "في هذه المرحلة ينتقل العرب من مراعيهم إلى موارد المياه، ويقول أهالينا على الفترة (قران حادي على الماء منادي)"

وأضاف الزعاق أن مع بداية هذا الاقتران ترتفع درجات الحرارة فتحس الأجساد بالسئم والملل لذلك يشعر العرب أن الوقت لايمشي مع اشتداد الحرارة.