القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله لخلافات عائلية بجازان

ألقت شرطة، منطقة جازان القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.

جاء ذلك بناء على بلاغ ورد لمركز شرطة محافظة العارضة بشأن تعرض شخص لإطاق النار عليه أمام منزله، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرايع من العمر، وفق حساب الأمن العام الرسمي بموقع تويتر.

وعثر بحوزة المواطن على السلاح الناري المستخدم في الجريمة وتبين من إجراءات الاستدلال الولية أن دوافع الجريمة كانت بسبب خلافات عائلية، فيما جرى إيقاف مطلق النار، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.