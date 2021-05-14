أمير القصيم ونائبه يهنئان الأهالي والمسؤولين بعيد الفطر

هنأ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، أهالي ومسؤولي المنطقة برسالة نصية قال فيها:

أهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة والجميع ينعم بموفور الصحة والعافية، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، إنه سميع مجيب.

كما هنأ الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة القصيم، أهالي ومسؤولي المنطقة برسالة نصية قال فيها:

أهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.