السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 2890 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 15 حالة وفاة بالإضافة إلى 2890 إصابة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24645 حالة وفاة و1026473 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

10:52ت م

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بروكسل 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 15 حالة وفاة بالإضافة إلى 2890 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في الساعات ال24 الماضية.وذكرت السلطات الصحية في بيان صحفي أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 24645 حالة وفاة و1026473 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //10:52ت م0020

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