السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 747 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 747 إصابة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 130.380 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1893 حالة وفاة.

// انتهى //

10:38ت م

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سيئول 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 747 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 130.380 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1893 حالة وفاة.// انتهى //10:38ت م0019

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