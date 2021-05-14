السعودية اليوم / الهند تسجل 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية 343144 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24640809 إصابات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 262317 حالة وفاة.

// انتهى //

09:16ت م

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نيودلهي 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية 343144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و4000 حالة وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24640809 إصابات، فيما وصل عدد الوفيات إلى 262317 حالة وفاة.// انتهى //09:16ت م0014

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