السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على الباحة



‏‎الباحة 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

09:15ت م

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