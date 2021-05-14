تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 14 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 14 مايو 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والبنوك العاملة في مصر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 5 أيام، تنتهي الأحد المقبل.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في بنكي، عودة، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.158 جنيه للشراء، و 4.188 جنيه للبيع.

انتعاش أسهم الشركات البحرية

وقفزت أسهم شركة بوسكاليس الهولندية للخدمات البحرية، الأربعاء، بعد يوم من كشف قناة السويس عن مشروع لتوسيع الجزء الجنوبي من الممر المائي.

وارتفعت أسهم بوسكاليس بنحو 6% بحلول الساعة 11:42 بتوقيت جرينتش.

وتعتزم هيئة قناة السويس توسيع وتعميق الجزء الجنوبي الذي علقت فيه سفينة حاويات وعطلت المرور في القناة نحو ست أيام، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

وتتضمن خطة هيئة القناة، توسيع مسافة 30 كيلومترا من القناة تمتد من مدينة السويس حتى البحيرة المرة الكبرى بمقدار 40 مترا شرقا.

كما تعتزم الهيئة تعميق الممر المائي ليصل الغاطس إلى 72 قدما بدلا من 66 قدما.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 22.10 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، عند نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.28 جنيه للبيع.