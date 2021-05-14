شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف تفاصيل تركه صلاة العيد لإنقاذ مريض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري قلب وقسطرة بمركز الملك عبدالعزيز بمستشفى الحرس الوطني في الرياض تفاصيل إنقاذ حياة مريض في وقت قياسي .

وقال الاستشاري فواز المطيري أن عند وقوفه أمام مصلى العيد بحي الحمراء برفقة عائلته للصلاة، أبلغته المسشتفى بوصول حالة طارئة لمريض يعاني من ألم حاد في الصدر واشتباه في جلطة قلبية فغادر إلى المنزل لتوصيل عائلته ثم توجه إلى المستشفى في غضون 25 دقيقة وقام بإجراء العملية في وقت قياسي استغرق 15 دقيقة، بحسب الوطن.

وأضاف الاستشاري أنه تم عمل القصدرة عن طريق اليد واتضح من القصدرة التشخيصية أنه كان يعاني من انسداد كامل في الشريان التاجي الأيسر بعدها القصدرة العلاجية بسلك طبي ثم دعامة وفتح الشريان بنسبة 100% واختفى الألم وفاق المريض ثم خرج إلى أهله الذين ينتظرون سلامته.

ووصف الاستشاري شعوره بعد نجاح العملية قائلا "كانت مشاعر وفرحة أهله عيدًا ثان لنا والحمدلله على كل حال الذي أعاننا".