السعودية اليوم / مصر تسجل 1193 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة جديدة



القاهرة 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت مصر أمس الخميس, 1193 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة المصرية أن إجمالي الاصابات المسجلة في البلاد بلغت 242120 حالة من ضمنهم 179261 حالة تم شفاؤها، و 14150 حالة وفاة.

// انتهى //

07:14ت م

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القاهرة 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت مصر أمس الخميس, 1193 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 59 حالة جديدة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المصرية أن إجمالي الاصابات المسجلة في البلاد بلغت 242120 حالة من ضمنهم 179261 حالة تم شفاؤها، و 14150 حالة وفاة.// انتهى //07:14ت م0010

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