شكرا لقرائتكم خبر عن الملك مغردا: ندعو الله أن يديم علينا الأمن والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف «أيده الله» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أمس إن مما يجسده العيد، الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعا الأمن والاستقرار والطمأنينة.

وكل عام وأنتم بخير.