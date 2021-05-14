شكرا لقرائتكم خبر عن 1116 حالة كورونا مؤكدة.. و71 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال أيام العيد مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1116 حالة مؤكدة، وتعافي 1129 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9244 حالة منها 1344 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 430505 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 414139 حالة. ولفتت إلى تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7122 حالة «يرحمهم الله جميعا»، فيما تم إجراء 71457 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».