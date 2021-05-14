شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة جاهزية المطارات لعودة الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني م. صالح الجاسر، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أمس الأول، مطاري الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على آخر الترتيبات ‏والاستعدادات والتجهيزات وما اتُخذ من تدابير، بالتعاون مع الجهات المعنية، استعداداً لعودة السفر الدولي، بعد اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال الجاري.

وتجول م. الجاسر خلال الزيارة في صالات السفر ومناطق إنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية، واطلع على جاهزية الجوازات والمسارات وإجراءات المغادرة الدولية، والانتقال بالقطار الآلي لمنطقة المغادرة الدولية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطلع على البوابات الجديدة، ومنطقة مركز النقل الأكواريوم.

وتأتي الزيارة للاطمئنان على سير العمل والوقوف على كفاءة الأداء في صالات مطارات المملكة ‏وجاهزيتها لعودة الرحلات الدولية، استعداداً لعودة السفر الدولي ابتداءً من يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ.