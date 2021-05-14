شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف خدمة لـ «مكافحة السرطان» في 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان حملتها الرمضانية تحت شعار «أجرك بعطائك» التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك، والتي استهدفت مساعدة ودعم مرضى السرطان وتسليط الضوء على دور الجمعية وما تقدمه من خدمات وبرامج ومساعدة مرضى السرطان في تخفيف أعباء حياتهم، والتي تجاوزت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 100 ألف خدمة بمبلغ تجاوز 89 مليون ريال، ورفع الوعي للمجتمع حول مرض السرطان وتعزيز روح العطاء والبذل تجاه مرضى السرطان من قبل أفراد المجتمع.

وشهدت الحملة الرمضانية تفاعلا واسعا ودعما كبيرا من الجهات الحكومية والأندية الرياضية حيث ساهموا بانتشار الحملة إعلاميا لدعم مرضى السرطان معنويا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال توجيه رسالة للمجتمع لدعم مرضى السرطان، وتعزيزا للمشاركة المجتمعية والتفاعل مع أفراد المجتمع.

يذكر أن الجمعية تقدم للمرضى خدمات عدة منها اجتماعية، مثل النقل والإسكان، وخدمات دعم نفسي، والدعم والوقاية، ويمكن المساهمة في دعم الجمعية عن طريق إرسال رسالة SMS فارغة للرقم «5070».