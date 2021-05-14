شكرا لقرائتكم خبر عن «وميض لحظي» يقتل شخصا ويصيب 9 آخرين في مطعم بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي شخص وأصيب 9 آخرون؛ بسبب حادث وميض لحظي في مطعم بمحافظة الخبر، مساء أمس الأول.

تضرر المحلات

وأكد شهود عيان لـ«اليوم» أن الحادث وقع في قرابة الساعة 12:10 دقائق في مطعم بحي العقربية تضررت نتيجة هذا الحادث عدد من المحلات التجارية المجاورة للمطعم. وأشاروا إلى أن المطعم الذي وقع به الحادث، هُدم تماماً، موضحين أن السبب هو تسريب غاز، لافتين إلى أن شخصين حالتهما حرجة، كما أن هناك إصابات بين الزبائن.

رعاية طبية

من جهته، أوضح الدفاع المدني بمدينة ‫الخبر،‬ أن الانفجار في مطعم بحي «‫العقربية»، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص، تم نقل 6 منهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. لافتا إلى وقوع عدد من الإصابات جراء الحادث، فيما ذكر مصدر أن عدد المصابين وصل إلى ٩ أشخاص.

تغير الثقافة

وذكر مستشار السلامة والحرائق ورئيس لجنة السلامة بالغرفة التجارية بالرياض عبدالهادي القرني، أنه لا يكاد يخلو حي في كافة مدننا من عدد من المطاعم سواء المطاعم المحلية أو المطاعم الدولية وتزداد يوما تلو الآخر، حتى أصبح هناك تغير كبير في ثقافة وسلوك وعادات الكثير من الأسر السعودية، وزاد اعتماد بعض الأسر على المطاعم في ظل زيادة التوظيف النسوي.

معايير دولية

ولفت إلى وجود معايير دولية ومحلية مثل «NFPA»، وكذلك «SBC»، أطرت معايير السلامة والمتطلبات سواء المعمارية مثل الإنشاءات والأحمال وممرات وقطاعات الحريق ومخارج الطوارئ، أو المكيانيكا، كأنظمة الإطفاء، وصناديق الحريق، ونظام الرش الآلي، ونظام الغازات النظيفة، وأيضا المتطلبات للإنذار والكهرباء من لوحة تحكم وكواشف وصوتيات وإنارات طوارئ وكاشف تسربات الغاز.

حماية ووقاية

وشدد القرني، على ضرورة تقيد ملاك المطاعم بمعايير السلامة المتعلقة بتنظيم الحماية والوقاية من الحريق داخل المطاعم، وتوعية وتدريب كافة العاملين على المخاطر وكيفية التعامل والحد منها، والإشراف والمتابعة من الجهات الإشرافية، وضبط المحلات المخالفة، وأهمية وجود تشريع يمنع استخدام الإسطوانات المنقولة والاكتفاء بالخزانات المركزية، وحث المطاعم على التحول من استخدام الغاز إلى البدائل مثل الكهرباء.