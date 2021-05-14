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8 آلاف حجر «مرو» بأول ممشى صحي بالدمام

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الدمام - شريف احمد - كشفت بلدية وسط الدمام عن تنفيذ أول ممشى صحي، وذلك في حي الحمراء في مدينة الدمام، يأتي ذلك ضمن خطة أمانة المنطقة الشرقية لتنفيذ مخرجات برنامج جودة الحياة.

وذكر رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، أن طول الممشى يبلغ ١٢ مترا وعرضه ٢ متر، ويتضمن ٨٠٠٠ حجر من أحجار «المرو»، مشيرا إلى أن الممشى يتضمن كافة الاحتياجات اللازمة للمساهمة في رفع الصحة العامة وإيجاد المكان المناسب لممارسة المشي والجري لمختلف فئات المجتمع.

وقال إنه يأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الرامية للتشجيع على ممارسة ، لافتا إلى أن إنشاء الممشى يؤكد حرص الأمانة على تطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، عبر إنشاء مشاريع ممرات المشاة تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، وإلى زيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم وذلك في إطار جهودها في تطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه لكافة أطياف المجتمع، كما يأتي إنشاء الممشى تماشيا مع الجهود المبذولة لتطبيق الأهداف الصحية، وتعزيزا للوعي لدى المجتمع بأهمية ممارسة المشي باستمرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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