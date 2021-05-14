شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون يتقدمون صلاة العيد بمحافظات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى محافظو محافظات المنطقة الشرقية، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، ومنها تطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، وإحضار كل مصل المصلية الخاصة به.

أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، صلاة عيد الفطر المبارك، أمس، مع جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.

وأم المصلين الشيخ لؤي بن يوسف الراشد، الذي تطرق في خطبته إلى أن شكر الله وحمده والثناء عليه من أحب الأعمال، وأن استحضار نعمة الله على العبد بعد العبادات من أجل النعم وأزكاها، مبينا ضرورة العناية بعبادات القلوب والحرص عليها.

أدى محافظ القطيف المكلف فلاح الخالدي، صلاة عيد الفطر المبارك، بجامع الإمام فيصل بن تركي، وأم المصلين الشيخ سالم بن سلامة الجلعود، والذي حث في خطبته على ضرورة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالعدد المسموح به أثناء التجمعات العائلية.

أدى محافظ رأس تنورة عبدالرحمن العرفج، صلاة عيد الفطر السعيد مع جموع المصلين في جامع الصحابة برأس تنورة، بحضور عدد من المسؤولين الأمنيين بالمحافظة، وأم المصلين فضيلة الشيخ محمد العمري إمام وخطيب جامع الصحابة.

أدى محافظ العديد سعد العجلان، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين، في جامع سلوى القديم، وأم المصلين الشيخ عبدالحكيم البخيت.

وتبادل المحافظ مع الجميع التهنئة بعيد الفطر السعيد، داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وعلى ولاة أمرنا بالخير والبركة والعافية.