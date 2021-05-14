شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عز للوطن

وقال سموه: «أرفع لكم باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة الخالصة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الوطن وهو يرفل في ثياب الصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية».خير وسلامةكما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقال: «بهذه المناسبة السعيدة أرفع لسموكم الكريم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن وهو ينعم بالخير والسلامة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم».

أداء الصلاةوأدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، صلاة عيد الفطر السعيد، أمس، مع جموع المصلين بمدينة الدمام.

صلة الأرحام

وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر الدويش، والذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بحال الدنيا، وسرعة انقضاء الأيام والليالي والاستبشار بفعل الطاعات من صيام وصدقة وتلاوة للقرآن، وذكر بضرورة التصافي بين المتخاصمين والعفو عن المخطئين، وتفقد حاجات المحتاجين وصلة الأرحام والتأكيد على مشروعية زكاة الفطر وصيام الست من شوال.

إجراءات احترازيةوشدد على أهمية أخذ لقاح فيروس «كورونا»، والحرص على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة، والالتزام بأنظمة الدولة - وفقها الله - في الاجتماعات والمناسبات، والتزاور لتنجح الجهود المبذولة في مكافحة وباء «كورونا».

حضور الصلاةحضر الصلاة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير نواف بن بندر بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما حضر الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأصحاب الفضيلة، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال، وأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف، ومدير مباحث المنطقة الشرقية اللواء أحمد العيسى، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.