شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: الأطعمة عالية مؤشر السكر «G.I» تزيد من جلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أمس الخميس، من الأطعمة عالية مؤشر السكر G.I التي يوجد بها سكريات سريعة الامتصاص.

وأوضح خالد النمر، أن تلك الأطعمة تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب في الأصحاء وفي مرضى القلب لذلك يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان وهي مثل: الحلويات، الكيك، الكوكيز، الآيس كريم....إلخ.

وقال "النمر" أنه ‏يجب ألا يتجاوز استهلاكك للسكر اليومي 25 جم للشخص السليم، فيما يشمل السكر في (التمر، القهوة الأمريكية، الشاي، الحلا، العصائر، المشروبات الغازية)، لافتًا إلى أن التمرة الواحدة التي وزنها ٧ جرام تحتوي ٤.٥ جرام سكر.