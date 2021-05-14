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حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية

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الرياض - علي القحطاني - مازن عبدالله (صدى):

ضمن الجهود المبذولة من أمانة العاصمة المقدسة ‏في عيد الفطر المبارك لهذا العام تستقبل الحدائق فيها المرتادين من مواطنين ومقيمين ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

إلى جانب قيام الفرق الميدانية ضمن أعمال اللجنة المعنية بمتابعة الضوابط الصحية والتأكيد على المرتادين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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