حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية

إلى جانب قيام الفرق الميدانية ضمن أعمال اللجنة المعنية بمتابعة الضوابط الصحية والتأكيد على المرتادين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

محمد يوسف

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