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شكرا لمتابعة خبر عن حدائق العاصمة المقدسة تستقبل مرتاديها وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مازن عبدالله (صدى):ضمن الجهود المبذولة من أمانة العاصمة المقدسة في عيد الفطر المبارك لهذا العام تستقبل الحدائق فيها المرتادين من مواطنين ومقيمين ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
إلى جانب قيام الفرق الميدانية ضمن أعمال اللجنة المعنية بمتابعة الضوابط الصحية والتأكيد على المرتادين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.