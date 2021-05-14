فرحة وسِلْم وأمان

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك. كا أدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، صلاة عيد الفطر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض فيما أدى جموع المصلين في مختلف المناطق، صلاة العيد في أجواء إيمانية وروحانية وخشوع وسكينة في 20.569 جامعًا ومسجدًا إضافيًّا.

وأمّ المصلين، المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، الذي بين في الخطبة ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية. وعقب الصلاة، تلقى خادم الحرمين، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو والمعالي بالعيد السعيد.

ولي العهد يؤدي الصلاة بالرياض

أدى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، صلاة عيد الفطر المبارك، مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض. أم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي بين، أن لكل أمة دستور تستمد منه الحقوق والواجبات وتلتزم به وأن الله خص هذه الأمة بدستور رباني المصدر ألا وهو الكتاب والسنة.

وختم الخطبة بالدعاء بأن يتمَّ الله علينا أجمعين في هذا دوت الخليج المبارك في ظل ولاية الملك المؤيد سلمان وولي عهده الشاب الهُمام الأمير محمد بن سلمان السِّلْم والأمان، والإسلام والإيمان، والبر والخير والإحسان. قدم ولي العهد، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول العيد، سائلًا المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع أعوامًا مديدة والوطن بحال أفضل وأفضل. وذلك عبر الاتصال المرئي. عبر ولي العهد عن رغبته بنقل تحياته للجميع، متمنيًا لهم التوفيق.

إلى ذلك، أدى جموع المصلين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في أجواء إيمانية وروحانية وخشوع وسكينة في 20.569 جامعًا ومسجدًا إضافيًّا ومصلى مكشوفًا هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا. شهدت الجوامع والمساجد والمصليات بعموم المناطق انتظام والتزام تام من قبل المصلين بالإجراءات الصحية المعتمدة التي أقرتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية. وشارك أكثر من 4000 مراقب ومراقبة مساجد في الإشراف والتنظيم والمتابعة لتطبيق الإجراءات الصحية.