السعودية اليوم / البرازيل تسجل 74592 إصابة جديدة بكورونا و2383 وفاة



ريو دي 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت البرازيل أمس الخميس 74592 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة 15.4 مليون، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 430417 حالة وفاة.

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01:05ت م

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ريو دي 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت البرازيل أمس الخميس 74592 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 2383 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة 15.4 مليون، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 430417 حالة وفاة.// انتهى //01:05ت م0003

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