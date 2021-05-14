السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 34,934 إصابة بفيروس كورونا



واشنطن 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 34,934 إصابة جديدة, و 761 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 32,643,851، فيما بلغ عدد الوفيات 580,837.

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واشنطن 02 شوال 1442 هـ الموافق 14 مايو 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 34,934 إصابة جديدة, و 761 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 32,643,851، فيما بلغ عدد الوفيات 580,837.// انتهى //00:32ت م0001

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