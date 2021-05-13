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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14
وأكد المركز أن الحالة المدارية في بحر العرب لا يوجد لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.
تطورات الحالة المدارية في بحر العرب وتأثيراتها على المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، عن آخر تطورات الحالة المدرية في بحر العرب، والآثار المرتبة عليها.
الحالة المدارية في بحر العرب:
وذكر المركز، عبر حسابه في “توتر”، أن الحالة المدارية في بحر العرب تتسبب في أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الشرقية للهند.
لا تأثير على المملكة:
وأكد المركز أن الحالة المدارية في بحر العرب لا يوجد لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.
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