تطورات الحالة المدارية في بحر العرب وتأثيراتها على المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، عن آخر تطورات الحالة المدرية في بحر العرب، والآثار المرتبة عليها.

الحالة المدارية في بحر العرب:

وذكر المركز، عبر حسابه في “توتر”، أن الحالة المدارية في بحر العرب تتسبب في أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج على السواحل الشرقية للهند.

لا تأثير على المملكة:

وأكد المركز أن الحالة المدارية في بحر العرب لا يوجد لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.

شارك الخبر