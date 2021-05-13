مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظات عمان، والزرقاء، وجرش، والمفرق، وإربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تأمين وتوزيع كسوة العيد

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في الأردن لعام 1442هـ، يستفيد منه 2506 أسرة .



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