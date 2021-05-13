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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن

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شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن

متابعات الخليج 365 - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في محافظات عمان، والزرقاء، وجرش، والمفرق، وإربد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن - متابعات الخليج 365

تأمين وتوزيع كسوة العيد

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في الأردن لعام 1442هـ، يستفيد منه 2506 أسرة .

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن - متابعات الخليج 365 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع كسوة العيد في الأردن - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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