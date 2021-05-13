الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

ضبط مطلق النار على آخر أمام منزله في العارضة بجازان

متابعات الخليج 365 - جازان

ألقت شرطة منطقة جازان، مساء اليوم الخميس، القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.

تعرض شخص لإطلاق نار:

وكان مركز شرطة محافظة العارضة قد تلقى بلاغًا عن تعرض شخص لإطلاق النار عليه أمام منزله.

القبض على الجاني:

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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