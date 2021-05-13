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ضبط مطلق النار على آخر أمام منزله في العارضة بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

ضبط مطلق النار على آخر أمام منزله في العارضة بجازان

متابعات الخليج 365 - جازان

ألقت شرطة منطقة جازان، مساء اليوم الخميس، القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.

تعرض شخص لإطلاق نار:

وكان مركز شرطة محافظة العارضة قد تلقى بلاغًا عن تعرض شخص لإطلاق النار عليه أمام منزله.

القبض على الجاني:

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

ضبط مطلق النار على آخر أمام منزله في العارضة بجازان - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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