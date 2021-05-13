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شكرا لقرائتكم ضبط مطلق النار على آخر أمام منزله في العارضة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13
ضبط مطلق النار على آخر أمام منزله في العارضة بجازان
متابعات الخليج 365 - جازان
ألقت شرطة منطقة جازان، مساء اليوم الخميس، القبض على مواطن أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.
تعرض شخص لإطلاق نار:
وكان مركز شرطة محافظة العارضة قد تلقى بلاغًا عن تعرض شخص لإطلاق النار عليه أمام منزله.
القبض على الجاني:
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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