الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق 249 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالرياض.

22 ألف جولة رقابية:

ونفذت أمانة منطقة الرياض نحو 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الـ5 الماضية؛ للتأكد من ضوابط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

رصد نحو 1741 مخالفة:

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد نحو 1741 مخالفة، فضلًا عن إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات، وتجمعات للعاملين والزبائن.



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