الملك سلمان: المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي انطلاقًا من روابط الأخوة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

المملكة تتبرع لتهيئة مستشفى ابن الخطيب:

كما أعرب دولته خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على صدور توجيهه ـ أيده الله ـ بتبرع المملكة لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب، هدية للشعب العراقي الشقيق.

روابط الأخوة والعلاقات التاريخية بين البلدين:

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لدولته على التهنئة، داعياً الله أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، مؤكداً ـ حفظه الله ـ أن المملكة تقف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق انطلاقًا من روابط الأخوة، والعلاقات التاريخية بينهما.

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