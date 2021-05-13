شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتيات يتحدثن عن تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مواطنات، عن تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية من خلال الفحص وتقييم أضرار المركبات في جدة.

وأوضحت إحداهن خلال لقائها في "نشرة الرابعة" على قناة العربية، أنها تعمل في هذا المجال منذ سنة، وأنها في البداية لم تملك الخبرة الكافية بهذا المجال ومع الممارسة أصبح الآن لديها الخبرة في جميع التفاصيل الدقيقة.

ورأت أن عملها هو فحص المركبات وتوثيق أضرارها والرفع بتقرير عن ذلك إلى الأقسام الأخرى، بينما أشارت ثالثة إلى حبها لعملها بعد أن أصبحت متمكنة منه.