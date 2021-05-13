شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذت أمانة منطقة الرياض نحو 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الـ5 الماضية، للتأكد من ضوابط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد نحو 1,741 مخالفة، فضلا عن إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات، وتجمعات للعاملين والزبائن.