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إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفذت أمانة منطقة الرياض نحو 22 ألف جولة رقابية خلال الأيام الـ5 الماضية، للتأكد من ضوابط الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس .

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد نحو 1,741 مخالفة، فضلا عن إغلاق 249 منشأة مخالفة لضوابط الإجراءات الاحترازية.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم ارتداء الكمامات، وتجمعات للعاملين والزبائن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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