شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلمة تفتتح مقهى صغير في الخبر لخدمة الصم وضعاف السمع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

افتتحت المعلمة، مشاعل الحمود، مقهى صغير في الخبر لخدمة فئة الصم والبكم، واستمدت مشروعها من مهنتها الحالية كمعلمة للصم وضعاف السمع.

وذكرت "مشاعل"، وفقا لـ"العربية"، أن عدم وجود مقاهي مخصصة للصم هو ما دفعها لافتتاح هذا المشروع.

ومن جهته، قال "أحمد الشهري"، من فئة الصم، إن الخدمة في المقهى متميزة، مضيفا أنه سعيد لكونها وفرت لغة الإشارة للزبائن في المقهى، خاصة في ظل عدم وجود مقاهي قادرة على فهمهم.