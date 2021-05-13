وزير الخارجية يبحث هاتفيًّا علاقات التعاون مع نظيرته الإسبانية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا، من وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والعالمية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتربط المملكة العربية السعودية وإسبانيا علاقات قوية ومتينة تعود إلى أكثر من ستين عامًا بدأت عام 1957م، ‌ويعمل قائدًا البلدين على ترسيخها وشموليتها.

ومما يعزز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين الاتفاقيات القائمة بينهما حاليًّا ومنها اتفاقية في المجال الثقافي وقعت عام 1404هـ تشمل التعاون في مجالات التعليم العالي والبحوث وتعليم اللغات وتشجيع التعاون بين الجامعات. واتفاقية أخرى للتعاون في المجال الجوي وقعت عام 1408هـ.

وتبرز مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين التي تم توقيعها في مدينة الرياض في الثامن من شهر أبريل عام 2006م واحدة من أهم الاتفاقات الثنائية بين البلدين.