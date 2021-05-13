الأردن يدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية باتجاه السعودية

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، إطلاق ميليشيات الحوثي عددًا من الطائرات والصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ حيث تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها، وأكدت إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف الأردن، بجانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها وأشارت إلى أن أمن المملكتين «أمن واحد لا يتجزأ» وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن المنطقة برمتها.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، فجر الخميس، اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باتجاه السعودية.

وأكد التحالف نجاحه في «إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية»، وشدد على أن «الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراعِ الشعائر الدينية، وتنافي أيضًا الأعراف الدولية».