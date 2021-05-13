انطلاق أعمال المركز الوطني للفعاليات

انطلقت أعمال المركز الوطني للفعاليات، لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بشكل أكبر وأفضل.

وصدر قرار إنشاء المركز من مجلس الوزراء بتاريخ 10 مارس 2020م، ليكون المطور المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية السعودية والممكن له في جميع المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية.

يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات، وإعداد وتنفيذ الشراكات والاتفاقيات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكن من تحقيق أهداف المركز، فضلًا عن اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح، وإجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة باختصاصات المركز، والاستعانة بالكفاءات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمله بما يسهم في تحقيق أهدافه.

وتتمثل رسالة المركز في تطوير قطاع الفعاليات بالمملكة إلى أقصى إمكاناته في جميع مجالاته الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وتحفيز البيئة التنظيمية الأنسب لنمو القطاع وإثرائه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الفعاليات ببناء نظام متجانس مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز التكامل والتخطيط والتنفيذ لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن استدامة القطاع، إذ يُعد إنشاء المركز الوطني للفعاليات خطوة كبيرة تسير معها الكثير من الخطوات المتسارعة؛ لإيجاد تجربة مثالية للمواطن وذلك من خلال تطوير فعاليات تخدم رفاهية المجتمع كله، وترفعها لأقصى مستوياتها في المملكة في سبيل تحسين جودة الحياة، تماشيًّا مع رؤية المملكة 2030.