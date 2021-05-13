الفريق «اليحيى» ينقل تهاني وزير الداخلية لمنسوبي الأحوال المدنية بعيد الفطر

نقل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، تحيات وتهاني الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفظه الله، لمنسوبي ومنسوبات الأحوال المدنية، وذلك عبر رسالة نصية قال فيها:

"إخواني وزملائي منسوبي الأحوال المدنية يشرفني أن أنقل لكم ولمنسوبيكم تحيات وتبريكات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ ويبارك للجميع الإنجازات التي تحققت خلال شهر رمضان المبارك، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.