الصحة تحث على تطبيق التباعد الاجتماعي خلال أيام العيد

حثت وزارة الصحة جميع أفراد المجتمع على تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة ماضية تضمنت تسجيل 1116 حالة مؤكدة وتعافي 1129 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9244 حالة منها 1344 حالة حرجة، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 430505 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 414139 حالة.

وتم تسجيل 11 حالة وفاة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7122 حالة، كما أُجري (71457) فحصًا مخبريًّا، ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).